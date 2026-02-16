SPREMA SE VELIKI POVRATAK: Nikola Kalinić ponovo u reprezentaciji Srbije?

Kako je saopštio prvo čovek Saveza Nebojša Čović, selektor je već skratio spisak, a postavlja se pitanje na koga će moći da računa.

Očekuje se da Dušan Alimpijević uskoro objavi spisak za predstojeći prozor koji za Srbiju donosi mnogo važne utakmice sa Turskom. Orlovi će prvi meč protiv velikog rivala igrti 27. februara u Beogradu, dok će već drugog marta gostovati u Istanbulu.

Kako je saopštio prvo čovek Saveza Nebojša Čović, selektor je već skratio spisak, a postavlja se pitanje na koga će moći da računa. Predsednik KSS je najavio povratak Luke Mitrovića, kao i Nikole Kalinića u reprezentaciju, dok je nastup pojedinih evroligaških vedeta pod ozbiljnim znakom pitanja.

- Veoma važan prozor. Igramo u Beogradu sa Turskom 27. februara, a potom idemo tamo 2. marta. Potrebna nam je minimum jedna pobeda, ali imaćemo ili imamo veliki problem. Selektor je spisak od 40 i nešto igrača baš noćas sveo na 23 igrača. Ne mogu da kažem da će na tom spisku biti ni Gudurić, ni Micić, ni Milutinov. Vanja je takođe povređen, znamo. Vrlo sam zahvalan nekim igračima koji se vraćaju u reprezentaciju, poput Luke Mitrovića, mislim da će to učiniti i Kalinić. Hvala im, jer je izuzetno važno da se Srbija kvalifikuje na Svetsko prvenstvo. Ako se ne kvalifikuje na Svetsko prvenstvo, nema nas ni na Olimpijskim igrama - rekao je Čović za Javni servis Srbije.

Autor: Jovana Nerić