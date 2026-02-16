Piperski: Zadovoljan sam pripremama i radom boksera, očekujem dobar rezultat u Rusiji (VIDEO)

Veoma sam zadovoljan kako su momci odradili pripreme u regionalnom centru u Loznici, imali smo odlične sparinge sa našim prijateljima iz Makedonije, Crne Gore i Hrvatske i očekujem dobar nastup i povoljan rezultat u Rusiji, rekao je selektor boksera Srbije Milan Piperski.

Srpski bokseri u petak putuju u Soči, gde će u nedelju u prijateljskom meču odmeriti snage sa Rusijom.

"Siguran sam da ćemo dostojno i časno predstavljati našu državu, da će momci dati sve od sebe i da će publika biti zadovoljna. Ruska bokserka škola je među najboljim na svetu, imaju sjajne boksere i odlazimo na meč sa velikim poštovanjem", poručio je Piperski.

Srbija će u Sočiju nastupiti u najjačem sastavu predvođena Almirom Memićem i Rastkom Simićem.

Autor: Jovana Nerić