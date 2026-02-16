AKTUELNO

MASOVNA TUČA U CENTRU NIŠA PRED KUP RADIVOJA KORAĆA: Više osoba završilo u bolnici

Najmanje dvojica navijača zadržani su u niškom Univerzitetskom kliničkom centru zbog povreda zadobijenih u masovnoj tuči.

Kako prenose lokalni mediji, do velike tuče došlo je oko 16.40 sati nedaleko od crkve Svetog Pantelejmona.

U tuči su korišćena razna sredstva, poput motki, palica, cikli, baklji... Hitna pomoć je teže povređene odvezla u bolnicu, a samo brza reakcija policije je sprečila veće krvoproliće.

Za sada nema informacija koje navijačke grupe su učestvovale u tuči, ali je utvrđeno da se radi o navijačima dva tima koji će od srede do subote učetvovati na košarkaškom kupu Radivoja Koraća upravo u Nišu.

