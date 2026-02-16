AKTUELNO

ITALIJAN SLAVIO U DVA SETA! Siner upisao prvi trijumf od polufinala Australijan Opena

Izvor: Sport, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Italijanski teniser Janik Siner ostvario je prvu pobedu još od poraza protiv Novaka Đokovića na Australijan openu u polufinalu. On je bio bolji od Tomaša Mahača iz Češke sa 2:0 u setovima (6:1, 6:4).

Uspeo je Siner da trijumfuje i to popriično lako, pošto je prvi set rešio u svoju korist posle samo 26 minuta igre, a za to su mu bila dovoljna dva brejka.

Nije imao češki teniser odgovor na servis Italijana, Janik Siner je i u drugom setu napravio brejk u petom gemu, što je bilo dovoljno da mu obezbedi plasman dalje. Imao je tri meč lopte na protivnikov servis pri rezultatu 5:3, zatim je na svom bio neumoljiv i prošao u narednu rundu.

U narednom kolu će Siner igrati protiv Alekseja Popirina. Podsetimo, na ovom turniru nastupa i Karlos Alkaras.

Autor: D.Bošković

