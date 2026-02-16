KATASTROFA! ALEKSA AVRAMOVIĆ SE POVREDIO: Srpski reprezentativac uz muke napustio teren

Košarkaši Dubaija pobedili su danas na svom terenu ekipu Bosne sa 100:82 (21:17, 24:18, 25:23, 30:24), u utakmici prvog kola plej-ofa ABA lige.



Dubai je do pobede vodio Mfiondu Kabengele koji je ubacio 21 poen,

Džanan Musa je dodao 15, a Meknili Rajt 13 poena. Srpski košarkaš Aleksa Avramović utakmicu je završio sa osam poena.

Međutim, ono što je potencijalno loša vest za Srbiju u danu kada je selektor Dušan Alimpijević saopštio spisak igrača, jeste da je Aleksa Avramović igru napustio sa bolnom grimasom, i uz otežani hod.



Srpski reprezentativac je sredinom poslednje četvrtine zatražio od sudija da prekinu igru kako bi napustio teren.

Reprezentacija Srbije 27. februara dočekuje selekciju Turske u dvorani Aleksandar Nikolić, a potom gostuje evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu. Naš tim je u prva dva kola pobedio reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Autor: D.Bošković