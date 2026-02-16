AKTUELNO

Ostali sportovi

NAJVEĆI TRAGIČAR ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA: Ostao bez medalje, a onda uradio nešto o čemu bruji cela planeta

Izvor: kurir, Foto: Tanjug AP/Rebecca Blackwell ||

Mekgrat je uradio nešto što do sada nije niko, bacio je štapove, skinuo skije, preskočio ogradu i otišao do šume gde se isplakao

Velika drama viđena je u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Zlatnu medalju je osvojio Loik Mejar, što je prva za Švajcarsku posle čak 49 godina.

Srebro je osvojio Austrijanac Fabio Gštrajn, a bronzu Norvežanin Henrtik Kristoferson.

Međutim, glavna priča je vezana za Atlea Lie Mekgrata. Norvežanin je bio najveći favorit, što je i pokazao u prvoj trci kada je ostvario najbolje vreme.

Međutim, vodeći posle prve trke, nije uspeo da završi drugu. Promašio je kapiju i tako ostao bez medalje.

I dok su svi još uvek bili u šoku, Mekgrat je uradio nešto što do sada nije niko. Bacio je štapove, skinuo skije, preskočio ogradu i otišao do šume. Tamo se bacio u sneg i zaplakao.

Pravi tragičar, pošto je imao ogromnu prednost posle prve trke i praktično je samo trebao da završi drugu trku i uzme zlato.

Autor: D.Bošković

#Atlea Lie Mekgrata

#Drama

#ZOI

#Zimske olimpijske igre

#tragicar

