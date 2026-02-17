AKTUELNO

BRIGA ZA SRBIJU PRED KVALIFIKACIJE: Aleksa Avramović se povredio, neizvesan za meč sa Turcima

Velika briga za selektora Dušana Alimpijevića i košarkašku reprezentaciju Srbije – Aleksa Avramović se povredio.

U susretu u kojem je KK Dubai trijumfovao nad KK Bosna rezultatom 100:82, Avramović je u završnici meča zatražio prekid kako bi izašao iz igre. Videlo se da trpi bolove i da ne može da nastavi utakmicu, pa je teren napustio uz vidnu nelagodnost i otežano kretanje.

Za sada nema zvaničnih informacija o ozbiljnosti povrede, a više detalja očekuje se nakon lekarskih pregleda. Trener Dubaija, Jurica Golemac, posle utakmice nije govorio o zdravstvenom stanju srpskog beka, što ostavlja nadu da povreda nije teže prirode.

Ipak, situacija izaziva zabrinutost u stručnom štabu Srbije, jer ostaje neizvesno da li će Avramović biti spreman za predstojeće duele sa Košarkaška reprezentacija Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Prvi meč igra se 27. februara u Beogradu, dok je revanš zakazan za 2. mart u Istanbulu.

Autor: Jovana Nerić

