DENVER ČVRSTO STAO UZ JOKIĆA! Snažan odgovor na prozivke za Srbina: Lažno negodovanje zbog lažne utakmice

Srpski košarkaš je na Ol-staru proveo u igri samo pet minuta. Nikola Jokić je dobio blizu tri miliona glasova za igranje na Ol-star utakmici i apsolutno je jasno da su mnogi želeli da vide više od njega.

Kevin Durent je javno govorio o onome koliko su Jokić i Luka Dončić pružili ovogodišnjem šou zvani "Ol-star", a u sličnom tonu je o tome pričao i Entoni Edvards, a iz Denvera su stali u odbranu srpskog košarkaša.

"Jokić je odigrao pet minuta kao ustupak oporavku kolena. Ali da li je Kevin Durent bio u pravu u vezi sa zvezdom Nagetsa i egzibicionom utakmicom?", zapitali su se na početku teksta na sajtu "Denver posta".

Odgovor su dali kolumnisti ovog portala, Troj Renk i Šon Kiler.

Renk: Nikola Jokić je autentičan, a ipak ostaje lažno negodovanje zbog njegove igre u lažnoj utakmici. Zaista? Jokić je učinio bezbroj stvari da bi ljudima stalo do lepote košarke. Dakle, kada Kevin Durent prosipa vatru i tvrdi da Jokića nije briga za egzibicionu utakmicu, da li bi trebalo da budemo uznemireni? Nakon više od decenije sramotnih nastupa, NBA je spasila Ol-star utakmicu u nedelju novim formatom koji je stvorio proizvod vredan gledanja. Da li je važno što je Jokić jedva bio deo toga, igrajući samo pet minuta kao ustupak oporavku kolena? Da li bi trebalo? Ikada?

Kiler: Ne. Želim da vidim tu takmičarsku energiju koliko i svaki drugi. Više, zapravo. Želim da vidim onaj zalogaj koji čini NBA plej-of drugim najboljim plej-ofom u severnoameričkim sportovima posle svetog rata koji odlučuje o Stenli kupu. Ali ovo je drugačije vreme, čoveče. U NBA 80-ih i 90-ih, Ol-star utakmica je bila jedina šansa da gledamo Aleksa Ingliša ili Fet Levera kako blistaju na nacionalnoj sceni. Nagetsi su tada bili praktično nevidljivi za veći deo zemlje. Morali ste da se predstavljate. Da se ​​​​pokažete. To više nije slučaj. A svakako nije slučaj sa Džokerom. Uglavnom zahvaljujući "ESPN-u", ovi momci su sada svuda. Jokić se vratio posle najozbiljnije povrede u toku sezone u svojoj karijeri pre samo dve nedelje. NBA je imala sreće što se pojavio.

Renk: Realnost je da je Ol-star utakmica privlačna 48 sati jer predstavlja našu prvu nedelju bez NFL-a. Za nas koji smo odrastali gledajući utakmicu osamdesetih i devedesetih, gledati kako se pretvara u depresivno stanje koje uključuje Kevina Harta sa mikrofonom i odbranu bez ikakvog truda bilo je razočaravajuće. Da li bih voleo da je utakmica više značila Jokiću? Da. Samo zato što njegov bled učinak u statistici boji narativ o njemu. Nijedan velikan svih vremena nije bio manje prikladan za Ol-star utakmicu. Jokić igra ispod obruča, naglašava sitnice, pravi pravi potez, sve ono što je suprotno sebičnosti koja se nagrađuje u ovoj egzibiji. U danima uoči utakmice, Kevin Durent nije blagonaklono prihvatio pitanja o nedostatku takmičarskog duha, uputivši strelicu ka Evropljanima. "Luka i Jokić, njih uopšte nije briga za utakmicu. Ovi momci leže na parketu, šutiraju sa pola terena, a vi treba da brinete o starim glavama koje igraju jako". Lep pokušaj, Kej-Di. Pod vođstvom Lebrona Džejmsa, utakmica se raspala. Ovo nikada niste videli pod Majklom Džordanom i Kobijem Brajantom, zar ne?

Kiler: Neki timovi bi izričito rekli Jokiću da ne igra. Stef Kari nije. Janis Adetokumbo nije. Šej Gildžes-Aleksander nije. Kuper Fleg nije. Luka Dončić je imao ograničenje minuta. Zašto onda i Džoker ne bi imao? Upravljanje opterećenjem ne važi samo tokom onih uzastopnih utakmica krajem januara. Gledajte, često sam se nadao da će Jokić prihvatiti malo više onog „ja pa ja“, „gledaj me“ pristupa koji definiše ligu poslednjih 25 godina. Takođe sam odavno prihvatio da se to nikada, ali baš nikada, neće desiti. Da li Džoker ima obavezu da priredi dobar šou za ligu? Da. Da li je to važnije od njegovog dugoročnog zdravlja i osvajanja još jedne titule? Nikako.

Renk: Ol-star utakmica je postala šala počev od 2017. godine. Zato nemojmo krivicu pripisivati Jokiću, koji se prvi put pojavio tek 2019. Da li bi bilo kul da je Jokić postavio ton kao što je uradio Viktor Vembanjama u nedelju? Naravno. Ali to nije njegov fazon. Njegov najbolji šut u nedelju bila je ljubazna žaoka upućena Durentu.

"Mislim da je bilo, kako se kaže, takmičarski, ono što traže od nas. Verovatno zato što nisam igrao, pa... Šalim se".



Istina je da namešteni događaj nikada neće unaprediti Jokićevo nasleđe. On je najstvarniji što može biti. Ol-star utakmica neka se nosi s tim.

Kiler: NBA voli iskrenost i igrače koji govore šta misle — osim kada pričaju šta se dešava iza zavese. Jokić nema filter. To je deo paketa, deo šarma. Ako ga nije briga, reći će vam. Ako ga je briga, možda će vam reći. Zapravo, samo će vam pokazati. Kada je reč o najboljem igraču na svetu, uvek se radilo o delima, a ne o rečima. A njegov izostanak delovanja u nedelju rekao je mnogo toga.

Autor: Marija Radić