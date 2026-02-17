AKTUELNO

OTAC SPORTISTE UBIO BIVŠU ŽENU, ĆERKU, PA SEBE: Krvavi pir počeo na utakmici svog sina (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Stockwell ||

Na hokejaškoj utakmici u Poutaketu na Rod Ajlendu tri osobe su izgubile život, a još tri su ranjene.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama je zabeležen trenutak kada su se čuli pucnji.

U trenutku kada su shvatili šta se dešava dečaci su krenuli haotično da beže sa terena, kao i gledaoci sa tribina.

Foto: Tanjug AP/Mark Stockwell

Pucao je Robert Dorgan (56) čiji je sin igrao na utakmici, a razlog je navodno porodična svađa.

Nakon pucnjeva je na licu mesta preminula majka njegovog sina, odnosno njegova bivša žena, a još jedan član porodice je preminuo na putu ka bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile, otac je ubio i ćerku, a vlasti su objavile da je osumjičeni ubica takođe pronađen mrtav nakon što je izvršio samoubistvo.

Načelnik policije Poutaketa Tina Gonsalveš dodala je da je napad bio planiran i da je u pitanju porodična svađa.

