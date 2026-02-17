Prvi čovek MMA Saveza Srbije na čelu Evrope: Luka Nikolić izabran za predsednika Evropske MMA federacije (FOTO)

Srpski MMA ostvario je istorijski uspeh na međunarodnoj sceni, kada je proteklog vikenda predsednik MMA Saveza Srbije, Luka Nikolić, izabran za predsednika evropskog ogranka “International Mixed Martial Arts Federation”.

Prva Izborna generalna skupština evropskih članica EMMAF-a, održana je 14. februara 2026. godine u Beogradu, čime je Srbija još jednom potvrđena kao jedan od ključnih centara razvoja amaterskog MMA sporta u Evropi. Ovaj događaj predstavlja prekretnicu u institucionalnom uređenju evropskog MMA, sa jasnim ciljem: jačanje jedinstva među nacionalnim savezima, unapređenje takmičarskog sistema i snažnije pozicioniranje MMA u okvirima zvaničnih sportskih struktura širom kontinenta.

U obraćanju delegatima, Nikolić je predstavio rezultate trogodišnjeg rada unutar IMMAF struktura u periodu od 2023. do 2026. godine. Posebno je istakao uspešnu organizaciju svetskih i evropskih prvenstava, unapređenje edukativnih programa za trenere, sudije i službena lica, kao i intenziviranje saradnje sa državnim institucijama.

Srbija je u tom periodu postala jedna od prvih zemalja u Evropi, koje su pokrenule talas promena, gde je MMA zvanično priznat kao sport, čime su borci dobili institucionalni status ravnopravan sa sportistima iz drugih grana sporta. Ovaj iskorak predstavlja važan model i primer dobre prakse za zemlje koje su još u procesu formalnog priznanja MMA-a i integracije u nacionalne sportske sisteme.

Vizija koju je Nikolić predstavio zasniva se na strateškom, ujedinjenom i održivom razvoju evropskog MMA sistema, uz snažnije povezivanje sa institucijama i međunarodnim sportskim telima.

Podrška stigla i iz vrha evropskog MMA

Posebnu težinu izboru dala je podrška Martina Levandovskog, osnivača poljske organizacije Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) i predsednika MMA Poljske. Levandovski je povukao svoju kandidaturu i javno podržao Nikolića, istakavši poštovanje prema dosadašnjim rezultatima Srbije i njegovom ličnom doprinosu razvoju evropskog MMA. Tom prilikom pozvao je delegate da ukažu poverenje Nikoliću, naglašavajući njegovo liderstvo, kontinuitet rada i kapacitet da vodi evropsku federaciju u narednoj fazi razvoja.

Novo rukovodstvo EMMAF

Pored predsednika, izabrani su i potpredsednici: Marek Herda, predsednik MMA Saveza Slovačke i Jo-Anne van der Vlugt, predstavnica Holandije.

Novi Upravni odbor čine predstavnici Ukrajine, Belgije, Poljske, Bugarske, Mađarske, Švajcarske i Albanije, čime je obezbeđena široka regionalna zastupljenost, kao i balans iskustva i kontinuiteta u radu.

Sedište evropske federacije biće Beograd

Jedna od važnih odluka jeste da će sedište Evropske federacije u narednom periodu biti u Beogradu. Time Srbija postaje administrativni i strateški centar evropskog amaterskog MMA, što dodatno potvrđuje poverenje koje je ukazano srpskom savezu i njegovom rukovodstvu.

Ovaj izbor predstavlja veliki uspeh ne samo za MMA Savez Srbije, već i za celokupan srpski sport. Nakon organizacije velikih međunarodnih takmičenja i kontinuiranog rada na institucionalnom priznanju MMA-a, Srbija sada ima priliku da direktno učestvuje u kreiranju evropske sportske politike u okviru IMMAF sistema i da aktivno oblikuje budućnost ovog sporta na kontinentu.



