Obradović iznenadio izjavom pred početak KRK: Nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favorit

Košarkaši Crvene zvezde idu na Kup Radivoja Koraća kao prvi favorit. Ipak, Saša Obradović vrlo je oprezno pristupio narednim mečevima u Kupu.

Crveno-beli igraju vrlo dobro tokom čitave sezone. Nalaze se u zavidnoj poziciji u Evroligi, u regionalnom takmičenju još imaju sve u svojim rukama i čini se da su ipak veći favorit nego Partizan da podignu prvi trofej u sezoni.

Saša Obradović istakao je da je prva utakmica uvek najteža:

- Nekako se nameće mišljenje da smo mi ekipa koja bi trebalo da igra pod pritiskom osvajanja trofeja. Međutim, bez obzira na naše ambicije ovo je posebna predstava sa velikim ulogom u kome će svi igrati preko granica svojih mogućnosti sa jednom željom – da osvoje trofej. Možda je često ponavljano, ali i primeri širom Evrope nam to samo potvrđuju, Kup je vrlo specifično takmičenje, na kome je prva utakmica najteža.

Prva prepreka biće Borac iz Čačka:

- Borac sa kojim igramo u sredu je iskusna ekipa, ima kvalitet i zaista može da bude realna pretnja uz ulogu samo na papiru, autsajdera. Zato moramo da odigramo čvrstu utakmicu uz maksimalan respekt protivnika. O Spartaku koji je mogući naredni protivnik i koji dolazi sa pet stranaca i najjačim sastavom, i da ne govorimo. Imaju odličan tim, odličnog trenera. Dakle, ponavljam, svi imaju svoje ambicije, i svi u Niš dolaze sa idejom da osvoje kup. Želju imamo, kvalitet imamo, ali nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favoriti koja nam nameće pritisak, jer i svi drugi imaju želju da osvoje trofej. Idemo utakmicu po utakmicu, počev od Borca.

Kup Radivoja Koraća igraće se od 18. do 21. februara u Nišu.

Autor: Jovana Nerić