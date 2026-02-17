AKTUELNO

Košarka

Obradović iznenadio izjavom pred početak KRK: Nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favorit

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Košarkaši Crvene zvezde idu na Kup Radivoja Koraća kao prvi favorit. Ipak, Saša Obradović vrlo je oprezno pristupio narednim mečevima u Kupu.

Crveno-beli igraju vrlo dobro tokom čitave sezone. Nalaze se u zavidnoj poziciji u Evroligi, u regionalnom takmičenju još imaju sve u svojim rukama i čini se da su ipak veći favorit nego Partizan da podignu prvi trofej u sezoni.

Saša Obradović istakao je da je prva utakmica uvek najteža:

- Nekako se nameće mišljenje da smo mi ekipa koja bi trebalo da igra pod pritiskom osvajanja trofeja. Međutim, bez obzira na naše ambicije ovo je posebna predstava sa velikim ulogom u kome će svi igrati preko granica svojih mogućnosti sa jednom željom – da osvoje trofej. Možda je često ponavljano, ali i primeri širom Evrope nam to samo potvrđuju, Kup je vrlo specifično takmičenje, na kome je prva utakmica najteža.

Prva prepreka biće Borac iz Čačka:

- Borac sa kojim igramo u sredu je iskusna ekipa, ima kvalitet i zaista može da bude realna pretnja uz ulogu samo na papiru, autsajdera. Zato moramo da odigramo čvrstu utakmicu uz maksimalan respekt protivnika. O Spartaku koji je mogući naredni protivnik i koji dolazi sa pet stranaca i najjačim sastavom, i da ne govorimo. Imaju odličan tim, odličnog trenera. Dakle, ponavljam, svi imaju svoje ambicije, i svi u Niš dolaze sa idejom da osvoje kup. Želju imamo, kvalitet imamo, ali nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favoriti koja nam nameće pritisak, jer i svi drugi imaju želju da osvoje trofej. Idemo utakmicu po utakmicu, počev od Borca.

Kup Radivoja Koraća igraće se od 18. do 21. februara u Nišu.

Autor: Jovana Nerić

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Kup Radivoj Korać

#Saša Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

NAVIJAČI PARTIZANA BESNI NA PANTERA I ŽELJKA OBRADOVIĆA! Grobari 'zapalili' Tviter

Košarka

ZVEZDA POSLE EPSKOG MEČA SRUŠILA PARTIZAN! Mekintajer čudesnim finišom doneo 5. uzastopni Kup Koraća crveno-belima (FOTO)

Košarka

Zvezda u polufinalu KRK – FMP do poslednjih sekundi mučio crveno-bele

Košarka

OVO JE SASTAV PARTIZANA ZA KUP RADIVOJA KORAĆA: Obradović presekao, ovo su četiri stranca koja idu u Niš

Košarka

NAVIJAČI PARTIZANA SE POTUKLI NA FINALU KUPA RADIVOJA KORAĆA! Haos u Čairu - baklje 'letele' na sve strane, pogledajte užasne scene! (VIDEO)

Košarka

'RADILI SMO STVARI KOJE SU NAM NEDOSTAJALE' Obradović oprezan pred spektakularan meč u Areni protiv Barselone