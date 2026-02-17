AKTUELNO

Ostali sportovi

VAŽNA VEST ZA BORILAČKI SPORT! UFC dolazi u Srbiju!? (FOTO)

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Ustupljena fotografija ||

Američki mediji tvrde da će UFC uskoro organizovati događaj u Srbiji.

UFC je vodeća MMA organizacija u svetu i već 33 godine najbolji borilački sportisti planete takmiče se pod okriljem sporta.

Ova kompanija je jako retko pravila događaje u Evropi, a dolazili su u Englesku, Nemačku, Francusku, Poljsku, Švedsku, Irsku...

Sada će stići u Srbiju! Ovo je veoma važna vest za borilački sport, pa iako i dalje ništa nije zvanično sve češće se u američkim medijima može čuti ova informacija.

"UFC će organizovati događaj u Srbiji u Maju. Spekuliše se da će biti održan 16. maja, ali za sada ništa zvanično nije potvrđeno i planovi lako mogu da se promene", javio je američki novinar "Krazy Kevin".

On je, takođe, autor podkasta "Best MMA" i ima dobre kontakte unutar organizacije.

Nije nikakva tajna da UFC ima u planu dolazak u Srbiju, ali bi 16. maj i Beogradska Arena bio spektakularan događaj koji bi pratila cela planeta.

Autor: Jovana Nerić

#MMA

#UFC

#amerikanci

#borilački sportovi

#važna vest

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

UFC dolazi u Srbiju? Najveća MMA organizacija na svetu planira spektakl u Beogradu 2026!

Politika

'USKORO 'DANI SRBIJE' U ŠANGAJU!' Ministarka Mesarović: Još jedna potvrda međusobnog poštovanja i prijateljstva naših država i naroda (FOTO)

Društvo

Važna vest za penzionere u Srbiji! Oglasio se PIO Fond

Ostali sportovi

Srpski UFC borac Duško Todorović otputovao za Vegas - sledi deveti UFC meč i duel sa Amerikancem!

Domaći

Ponovo iznenadio javnost: Nikola Rokvić spreman za novi podvig, a podršku mu pruža Novak Đoković!

Ostali sportovi

HAMZAT ČIMAJEV JE NOVI UFC ŠAMPION! Strašni Čečen skinuo Du Plesija sa trona!