VAŽNA VEST ZA BORILAČKI SPORT! UFC dolazi u Srbiju!? (FOTO)

Američki mediji tvrde da će UFC uskoro organizovati događaj u Srbiji.

UFC je vodeća MMA organizacija u svetu i već 33 godine najbolji borilački sportisti planete takmiče se pod okriljem sporta.

Ova kompanija je jako retko pravila događaje u Evropi, a dolazili su u Englesku, Nemačku, Francusku, Poljsku, Švedsku, Irsku...

Sada će stići u Srbiju! Ovo je veoma važna vest za borilački sport, pa iako i dalje ništa nije zvanično sve češće se u američkim medijima može čuti ova informacija.

"UFC će organizovati događaj u Srbiji u Maju. Spekuliše se da će biti održan 16. maja, ali za sada ništa zvanično nije potvrđeno i planovi lako mogu da se promene", javio je američki novinar "Krazy Kevin".

💣BREAKING NEWS💣



Per Sources: The UFC Is Looking To Go To Belgrade Serbia In May For a UFC Fight Card



The Rumored Event Date Is May 16th



*Nothing Is Official Yet Date and Location Could Change But As Of Now This is The UFC Plans* pic.twitter.com/icB0A7mRKZ — Kevin (@realkevink) 15. фебруар 2026.

On je, takođe, autor podkasta "Best MMA" i ima dobre kontakte unutar organizacije.

Nije nikakva tajna da UFC ima u planu dolazak u Srbiju, ali bi 16. maj i Beogradska Arena bio spektakularan događaj koji bi pratila cela planeta.

Autor: Jovana Nerić