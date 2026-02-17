DA LI OVO ZNAČI DEFINITIVAN RASTANAK!? Crvena zvezda ponovo SUSPENDOVALA Nemanju Radonjića! Fudbaler izbačen iz tima, klub se oglasio saopštenjem i sve otkrio! (FOTO)

Situacija između Crvene zvezde i Nemanje Radonjića ponovo je u centru pažnje. Promena na klupi, odlazak Vladana Milojevića i dolazak Dejan Stanković, nije donela očekivani preokret kada je reč o brzonogom Nišliji.

Prema informacijama sa najvećeg srpskog stadiona, sportski sektor crveno-belih odlučio je da suspenduje Radonjića zbog nesportskog ponašanja. Time je nastavljen niz turbulencija u odnosu između kluba i potencijalnog reprezentativca Srbije.

Dolazak Stankovića probudio je nadu da bi Radonjić mogao da se vrati u prepoznatljivu formu i iskoristi novu šansu. Ipak, već tokom zimskih priprema u Antaliji bilo je jasno da proces neće ići lako. Krilni fudbaler nije dobijao značajniju minutažu u evropskim mečevima, a sada je izvesno da neće putovati u Lil na utakmicu Lige Evrope.

Zvezdu tako očekuje važan evropski izazov bez jednog od najbržih igrača u rosteru, dok ostaje da se vidi kako će se situacija sa Radonjićem dalje razvijati i da li postoji prostor za pomirenje i povratak u tim.

Autor: Jovana Nerić