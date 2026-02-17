VEST KOJU SU ČEKALI SVI NAVIJAČI PARTIZANA: Poznato kada se Karlik Džons vraća na parket

Đoan Penjaroja (56), trener Partizana, otkrio je da će se košarkaš crno-belih Karlik Džons vratiti na parket nakon Kupa Radivoja Koraća i da ga očekuje na meču sa Fenerbahčeom.

Španski strateg je pred učešće na nacionalnom Kupu, u razgovoru za Mozzart Sport govorio o brojnim temama, među kojima je jedna od najinteresantnijih za navijače bila vezana za status povređenih košarkaša.

Tom prilikom, Penjaroja je progovorio o Karliku Džonsa, čiji povratak na parket očekuje nakon Kupa Radivoja Koraća, za utakmicu sa Fenerbahčeom, koja se igra 25. februara.

- Dobro je, trenirao je u potpunosti sa ostatkom ekipe. Radi kompletne treninge. Mislim da će biti u potpunosti spreman da zaigra posle Kupa, očekujem ga u timu već za utakmicu u Istanbulu, protiv Fenerbahčea - naveo je Penjaroja.

Džons se povredio na utakmici protiv FMP-a, a posle hitnog snimanja konstatovan je prelom pete metatarzalne kosti. Tako je jedan od najboljih košarkaša crno-belih van terena već više od tri meseca, što se itekako odrazilo kako na igru, tako i na sastav srpskog tima.

Karlik je u dosadašnjem toku sezone u Evroligi beležio 11,4 poena, 2,6 skokova i 5,2 asistencije.

Autor: Iva Besarabić