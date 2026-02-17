AKTUELNO

Košarka

Kada se vraća Karlik Džons? Penjaroja dao odogovor koji navijači željno iščekuju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Dobre vesti stižu iz tabora KK Partizan - jedan od ključnih igrača crno-belih, Karlik Džons, uskoro se vraća na parket.

Američki plejmejker u potpunosti se oporavio od preloma metatarzalne kosti zbog kojeg je van terena još od sredine decembra. Njegov izostanak poklopio se sa izuzetno turbulentnim periodom za Partizan, koji je nakon odlaska Željko Obradović prošao kroz seriju teških poraza i rezultatsku krizu.

Ipak, situacija na terenu u poslednje vreme deluje stabilnije, a povratak jednog od najboljih igrača mogao bi da bude od presudnog značaja u završnici sezone.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja potvrdio je da se Džons vraća vrlo brzo.

- Dobro je, trenirao je u potpunosti sa ostatkom ekipe. Radi kompletne treninge. Mislim da će biti potpuno spreman da zaigra posle Kupa, očekujem ga u timu već za utakmicu u Istanbulu protiv Fenerbahčea - rekao je Penjaroja.

Utakmica protiv Fenerbahče mogla bi tako da označi povratak Džonsa u takmičarski ritam i da crno-belima donese dodatni kvalitet u borbi za što bolju poziciju pred plej-of.

Autor: D.Bošković

