'HVALA PARTIZANU, ALI MOJ CILJ JE NBA' Kameron Pejn se oglasio posle šokantne odluke

Nije se stišala bura oko suspenzije Dilana Osetkovskog, koji je morao da napustio Partizan posle vesti iz Španije, a nove šokantne informacije stigle su iz Partizana.
Kameron Pejn će napustiti crno-beli tabor, posle vrlo kratkog vremena provedenog u ovoj ekipi vratiće se u SAD.
"Zaista sam zahvalan Partizanu na ukazanoj prilici i načinu na koji su me klub, saigrači i navijači prihvatili. Odlučio sam da se pridružim timu sledeći sjajne primere Dantea Egzuma i drugih igrača koji su preko Partizana pronašli svoj put nazad do NBA lige. Bila mi je velika čast da nosim ovaj dres i predstavljam klub sa takvom istorijom. Ipak, moj cilj je NBA i želeo bih da se zahvalim Partizanu što mi je pomogao i omogućio mi da odem sada", rekao je Kamerun Pejn.
Pejn je član Partizana bio tek dva meseca, u Beograd je stigao krajem prošle godine. Pokazao je kvalitet, doprinosio boljim rezultatima tima, ali će crno-beli u ostatak sezone morati bez omalenog plejmejkera.
