NEMANJA RADONJIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO JE IZBAČEN IZ TIMA!

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić oglasio se putem Instagrama nakon što ga je Crvena zvezda suspendovala drugi put ove sezone.

- Vidimo se u nedelju - napisao je Radonjić na Instagram "storiju" uz sledeću poruku:

- Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vetar duva. Ćutanjem čuvaš vrednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kad drugi laju. Ćutanje uvek pobedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spreči. Dela govore više od reči.

Podsetimo, Crvena zvezda je početkom decembra prošle godine suspenovala fudbalera jer nije izvršavao svoje obaveza prema klubu.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želeo da trpi takvo ponašanje, nakon čega je Radonjić odstranjen iz tima.

Radonjić je van tima bio sedam dana, da bi mu potom tadašnji trener Vladan Milojević ukinuo suspenziju.

"Pored Arnautovića, nećemo imati Babiku, sa druge strane i Lučića. Njih nećemo sigurno imati do kraja polusezone. Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali videćemo posle treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je tada Vladan Milojević.

