Veljko Paunović se vraća na mesto uspeha, Srbija generalna proba Meksiku pred SP

Reprezentacija Srbije dogovorila je prijateljsku utakmicu sa Meksikom koja će se igrati 4. juna.

"Orlovi" će ujedno biti i generalna proba reprezentaciji iz Centralne Amerike koja će se takmičiti na Svetskom prvenstvu za razliku od srpske reprezentacije. Biće ovo ujedno i povratak Veljka Paunovića u državu u kojoj je ostavio dubok trag treniravši Gvadalaharu i Tigres.

U okviru junskog ciklusa, Srbija će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu protiv zvučnog protivnika čije ime još nije potvrđeno, a biće nakon završenih pregovora.

Srbiji će junski ciklus kvalifikacija biti poslednja provera pred prve takmičarske mečeve u 2026. godini koje će reprezentacija igrati u Ligi nacija. "Orlovi" se nalaze u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom.

Podsetimo, Srbija je ispala u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, direktno je prošla Engleska, dok će Albanija igrati baraž.

Autor: D.Bošković