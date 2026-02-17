Uhapšen jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca: Napravio haos na ručku pa završio u Remetincu

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, čiji identitet nije objavljen zbog zaštite maloletne žrtve, završio je u ponedeljak u Remetincu zbog optužbi za porodično nasilje.

Šta je dovelo do hapšenja i do ovih optužbi prilično je neverovatan, preneo je Jutarnji list.

Prema informacijama do kojih je došao ovajportal, policiju je na mesto događaja zvao upravo MMA borac želeći da prijavi da ga neki članovi porodice vređaju i žele proglasiti kriminalcem. Naime, sve je počelo nedeljnim porodičnom ručkom na koji je u stan u kojem borac živi sa svojom majkom, ocem i jednom sestrom, došla i njegova druga sestra i maloletna nećakinja.

Ubrzo je ugodno zezanje između borca i nećakinje preraslo u svađu nakon što je devojčica počela svom poznatom ujaku zamerati neke objave na Instagram profilu, a pridružile su joj se i ostali članovi porodice.

Te primedbe, za koje je MMA borac ispričao da su trajale skoro sat vremena, na kraju su ga iznervirale te je u besu udario šakom po stolu razbivši tanjir.

U obranu svoje kćerke ustala je tada druga borčeva sestra, počevši svađu s njim i govoreći mu da ne može tako da se ponaša, na šta ju je on prvo izvređao, a zatim je navodno uhvatio za vrat te je odigao od poda i gurnuo u zid.

Njihovi roditelji tada su stali između njih želeći da smire situaciju, a MMA borac otišao je u drugu sobu i pozvao policiju rekavši kako ga četiri člana porodice vređaju i žele proglasiti kriminalcem.

Policija je ubrzo stigla, a nakon razgovora sa svim ukućanima odlučili su da uhapse MMA borca zbog sumnje da je napadom na sestru počinio porodično nasilje.

Upravo kako ne bi uticao na svedoke, odnosno ometao istragu, zadržan je iza rešetaka. Inače, reč je o vrlo perspektivnom MMA borcu koji se trenutno takmiči u borbama pod organizacijom FNC.

Autor: D.Bošković