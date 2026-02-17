AKTUELNO

ZAŠTO JE PUKLO? Ovo je razlog suspenzije Nemanje Radonjića: Sve je počelo zbog rođendanske žurke

Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je danas Nemanju Radonjića zbog, kako se navodi, neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti deo prvog tima do daljeg.


Kako piše "Mozzartsport" razlog ovakve odluke jeste rođendanska žurka povremenenog reprezentativca Srbije. Naime, Radonjić je imao zahtev da na treningu nakon slavlja povodom 30. rođendana radi smanjenim intezitetom, takav zahtev je odbijen.

Nakon toga Radonjić je javio klupskom lekaru da ga boli stomak i da se neće pojaviti na treningu u zakazano vreme.


To je bila kap koja je prelila čašu kod Dejana Stankovića i doneta je odluka o suspenziji.

Videćemo da li ovo znači i rastanak Zvezde i Radonjića koji ima ugovor sa crveno-belima još svega četiri meseca.

