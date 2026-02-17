VELIKO PRIZANJE ZA SRBINA: NBA igrači rekli svoje - Jokić bez premca

"Atletik" je anketirao više od 30 NBA igrača u Los Anđelesu tokom Ol-star vikenda.

Nikola Jokić dobio je najviše glasova kada je u pitanju anketa o najboljem igraču NBA lige.

Jokić je bio prvoplasiran (5 poena), Šej Gildžus-Aleksander drugi (3), Luka Dončić i Donovan Mičel treći (2), dok je šestorica košarkaša dobilo po jedan poen.

Interesantno niko nije glasao za Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.

Jokić, koji ove sezone u proseku beleži tripl-dabl (28,7 poena, 12,3 skoka, 10,7 asistencija), odneo je prevagu u glasanju.

Autor: D.Bošković