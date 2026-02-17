JOŠ JEDNO ZLATO ZA NORVEŠKU: Frostad šampion u slobodnom skijanju big er na ZOI

Norveški takmičar Tormod Frostad osvojio je u Livinju zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini big er na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Frostad je pobedio rezultatom 195,50 bodova, zahvaljujući poslednjem trećem skoku.

Srebrnu medalju osvojio je američki takmičar Mek Forhend sa 193,25 bodova.

Austrijanac Matej Švancer osvojio je bronzu sa 191,25 bodova.

Branilac titule Norvežanin Birk Rud zauzeo je osmo mesto u finalu, nakon što je pao u dve serije. On je prošle sedmice osvojio zlato u slopstajlu.

U slobodnom skijanju big er takmičari moraju da izvedu skok sa skakaonice, a sudije ocenjuju težinu trika, stil, dužinu i visinu leta i doskok. Računa se zbir bodova dva najbolja skoka.

Autor: D.Bošković