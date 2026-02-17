AKTUELNO

Košarka

Ponovo se povredio Tajrik Džons

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Tajrik Džons povredio se u utakmici Kupa Grčke koji je Olimpijakos dobio protiv AEK-a.

Američki centar napustio je igru ranije, a u sredu će se posle detaljnijih pregleda znati i stepen povrede doskorašnjeg igrača Partizana. Džons je odlično počeo u Olimpijakosu, brzo se adaptirao, ali je imao već jednu manju povredu.

Druga ga je već zadesila i izvesno je da će ponovo pauzirati. Ipak, Olimpijakos je slavio 81:67 u četvrtfinalu, najefikasniji kod pobednika bio je Saša Vezenkov sa 16 poena, Alek Piters dodao je 14, a Nikola Milutinov je imao deset poena (1/5 iz igre, 8/8 sa penala), četiri skoka i pet asistencija.

Olimpijakosu na centarskoj poziciji sada ostaju Nikola Milutinov i Donta Hol. Pirejski klub je uhvatio zalet i u Evroligi, a imaju dobre šanse i da se domognu prvog pehara u sezoni u vidu Kupa.

Autor: D.Bošković

#AEK

#Amerika

#Tajrik Džons

#povreda

