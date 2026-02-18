ODLIČAN START SRBINA: Kecmanović lako do drugog kola u Delrej biču!

Kecmanović će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, 23. igrača sveta.

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Delrej biču, pošto je prošle noći pobedio Italijana Matiju Belučija sa 6:1, 6:4.

Kecmanović, trenutno 83. teniser sveta, slavio je protiv 109. na ATP listi posle samo 62 minuta igre.

Srpski teniser je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu, dok je odlučujući brejk u drugom setu napravio u sedmom gemu, da bi u desetom iskoristio prvu meč loptu.

Kecmanović će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, 23. igrača sveta.

Autor: S.M.