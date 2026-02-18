SKANDAL U LISABONU! Fudbaler Benfike rasistički vređao zvezdu Reala, Mbape sve čuo i odmah reagovao!

Ne stišava se bura posle incidenta na utakmici plej-ofa Lige šampiona između Benfike i Real Madrida (0:1).

Meč je ostao u senci sramotnog ponašanja u 50. minutu, odmah nakon vodećeg gola Madriđana.

Vinisijus Žunior je zatresao mrežu majstorskim udarcem, a gol je proslavio plesom ispred navijača Benfike. To je izazvalo bes na tribinama, ali pravi skandal dogodio se na terenu. Vinisijus se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike, Đanluka Prestijani, vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila privremeno prekinuta.

Nakon meča, ogorčeni Kilijan Mbape potvrdio je ove optužbe i žestoko udario po Argentincu:

"Igrač Benfike, čije ime ne želim da izgovorim jer ne zaslužuje, počeo je da priča ružno, što je takođe neprihvatljivo u fudbalu. Ali onda je stavio dres ispred usta da pet puta nazove Vinija majmunom. Ja sam čuo, ima igrača Benfike koji su takođe čuli, i nakon toga je počelo ono što su svi videli", izjavio je Mbape.

Francuz je ipak stao u odbranu domaćina i portugalskih navijača, ističući da je krivac isključivo pojedinac:

"Ne želim da govorim uopšteno. Mnogo puta sam dolazio u Portugal, imam mnogo prijatelja ovde i nikada mi se ništa nije desilo. Na stadionu je bilo 70 hiljada ljudi koji ništa nisu uradili, osim što su podržavali svoj tim. Važno je jasno reći ko je kriv", zaključio je as Reala.

Autor: Dalibor Stankov