IGRAČI NBA LIGE NEMAJU DILEMU: Nikola Jokić je najbolji na svetu, niko nije glasao za Lebrona i Karija!

Nikola Jokić dobio je još jedno veliko priznanje, ovoga puta od onih koji ga najbolje poznaju – svojih kolega sa terena.

U anketi koju je sproveo ugledni "Atletik", više od 30 NBA igrača tokom Ol-star vikenda glasalo je za najboljeg košarkaša današnjice, a srpski centar ubedljivo je odneo pobedu.

Jokić je završio na prvom mestu sa pet poena, dok je drugoplasirani bio Šej Gildžus-Aleksander sa tri. Treću poziciju podelili su Luka Dončić i Donovan Mičel sa po dva boda. Posebno interesantan podatak je da apsolutno niko od anketiranih igrača nije dao glas legendama poput Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.

Srbin ove sezone igra na neverovatnom nivou i u proseku beleži tripl-dabl učinak od 28,7 poena, 12,3 skoka i 10,7 asistencija.

"Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako dolazi do poena – to je neverovatno", izjavio je bek Klipersa Norman Pauel.

Sličnog mišljenja je i Džejlen Džonson: "Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je prosto impresivno."

Pored pitanja o najboljem igraču, košarkaši su kao najveći problem današnje NBA lige označili učestale povrede, dok je titulu za najbolji podkast odneo bivši igrač Džef Tig.

The Athletic polled NBA players on who is the best player in the league



1. Nikola Jokic

2. Shai Gilgeous-Alexander

3. Luka Doncic

4. Donovan Mitchell



Autor: Dalibor Stankov