UMRLA LEGENDA NAGETSA, TUGA U DENVERU: Jokića su poredili sa njim, a on je veličao srpskog asa

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Tužne vesti stigle su iz Denvera. Legenda Nagetsa i trener koji je deceniju predvodio Denver, Dag Mo, preminuo je u 87. godini.

Dag Mo je do skoro bio trener sa najviše pobeda u istoriji Nagetsa, ali je njegov rekord pao 2024. godine.

Istoriju je počeo da piše 1974. kada je bio asistent u stručnom štabu, a zatim je od 1976. do 1980. bio u San Antonio Sparsima. Vratio se potom u Denver koji je kao glavni trener vodio od 1980. do 1990. a potom je bio i asistent od 2003. do 2008. godine.

Ostvario je 423 pobede sa Nagetsima i u "Bol Areni" stoji baner sa tom brojkom posvećen upravo njemu.

Foto: Tanjug AP/Ed Andrieski

Mnogi su Nikolu Jokića poredili upravo sa Dagom Moom zbog košarkaške inteligencije, a on je o srpskom asu dao izjavu koja se i danas pamti.

- On je savršen. Čini se da postaje sve bolji i bolji. Osim njegove visine i njegove sposobnosti za šutiranje i svih drugih stvari, on ima neverovatnu svest o terenu i to nadmašuje sve - rekao je jednom prilikom Dag Mo.

Od njega se oprostila i NBA liga objavom na društvenim mrežama.

