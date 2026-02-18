TUGA I SUZE NA KOMEMORACIJI TATJANI JEČMENICI: Porodica neutešna, sestra jeca u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor (FOTO+VIDEO)

Cela Srbija tuguje za Tatjanom Ječmenicom proslavljenom teniserkom i selektorkom FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Porodica, priјatelji, kolege i poštovaoci opraštaju se od Tatјane Јečmenice Јevtić na komemorativnom skupu, gde se odaje pošta njenom životu i radu. Tatjana će biti sahranjena danas u 15 sati na Gradskom groblju Novom Sadu.

Sala Skupštine Voјvodine je puna, porodica, prijatelji i kolege opraštaj se od Tatjane, a tuga se oseća i u vazduhu.

Pored fotografije Tatjane Ječmenice postavljen je venac od belih ruža.

Među prvima je stigao Božidar Đurković, predsednik rukometnog saveza.

Posle njega došli su i čelnici teniskog saveza, vidno tužni i skrhani bolom.

Nekadašnji teniser Slobodan Boba Živojinović stigao je na komemoraciju i crnini, a nakon dolaska pozdravio se sa prisutnima.

Komemoraciji prisustvuju i Maja Gojković, predsednica Pokrajinske Vlade, Dušan Bajatović, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova. Dačić je doneo i venac od crvenih ruža.

Komemoracija je počela minutom ćutanja, a zatim su ispred Teniskog saveza Srbije održali emotivan govor.

Kao dete počela je da se bavi ovim divnim sportom. Bila je izrazito talentovana i uporna, i malo po malo, korak po korak, postala je svetska igračica. Njen trener prepoznao je njen talenat i trenirao ju je, pomagao joj u njenom napredovanju. Put do uspeha u tenisu izuzetno je težak i trnovit, pogotovo za mlade sportiste. I pored svih teškoća i muka, Taša je uspela. Bila je borac. Ona je igrala muški tenis u ženskoj konkurenciji. Osvojila je sve trofeje u našoj zemlji

Porodica Tatjane Ječmenice, sestra Aleksandra, otac Aleksandar i majka Vera bili su u prvom redu, oni su neutešni. Sestra je sve vreme jecala u suzama od tuge za Tatjanom.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Među okupljenima u sali je najbolja drugarica Tatjane Ječmenice, Dragana Bekvalac.

Emotivan govor održao je i Dušan Bajatović koji je bio kum Tatjani Ječmenici i Darku Jevtiću na venčanju.

- Darko i Tatjana, oni su roditelji dece, ne samo biološki roditelji, to je jedna stvar, vaspitali su dobrog, zdravog i mladog čoveka. Ta porodica su obaveza svih nas, zato što su i Darko i Tatjana to zaslužili. Najbitnije je da Darko bude bolje, a jeste - počeo je priču Bajatović, a onda se obratio sinu Tatjane Ječmenice:

Ponosi se majkom jer je najbolja.

Ko je bila Tatjana Ječmenica Tatjana Ječmenica je bivša reprezentativka Srbije u tenisu. U bogatoj teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Tatjana je učestvovala na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Njen najbolji plasman na VTA rang listi bilo je 72. mesto pojedinačno i 84. u parovima, oba 1996. godine. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Darko Jevtić i dalje je u bolnici Muž Tatjane Ječmenice je iste noći primljen u bolnicu sa teškim povredama. Kako smo ranije pisali, Darko je juče skinut sa aparata za disanje.

