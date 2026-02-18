DA SRCE PUKNE: Sestra Aleksandra od boli za Tatjanom nije mogla da zaustavi suze! Jecaji odzvanjali salom

Danas je u Skupštini Vojvodine održana komemoracija Tatjani Ječmenici, proslavljenoj teniserki i selektorki FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći 13. februara.
Sala Skupštine Voјvodine je bila puna. Porodica, prijatelji i kolege opraštaju se od Tatjane, a tuga se oseća u vazduhu.
Porodica Tatjane Ječmenice, sestra Aleksandra, otac Aleksandar i majka Vera bili su u prvom redu, neutešni. Sestra je sve vreme jecala u suzama od tuge i boli za Tatjanom.
Autor: Marija Radić