DA SRCE PUKNE: Sestra Aleksandra od boli za Tatjanom nije mogla da zaustavi suze! Jecaji odzvanjali salom

Danas je u Skupštini Vojvodine održana komemoracija Tatjani Ječmenici, proslavljenoj teniserki i selektorki FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Sala Skupštine Voјvodine je bila puna. Porodica, prijatelji i kolege opraštaju se od Tatjane, a tuga se oseća u vazduhu.

Porodica Tatjane Ječmenice, sestra Aleksandra, otac Aleksandar i majka Vera bili su u prvom redu, neutešni. Sestra je sve vreme jecala u suzama od tuge i boli za Tatjanom.

Autor: Marija Radić