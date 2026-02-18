Potresan govor na komemoraciji: Ovo je o Ječmenici malo ko je znao

Čelnik Teniskog saveza Srbije Milan Jerinkić na komemoraciji povodom smrti Tatjane Ječmenice održao je potresan govor i otkrio je da je na sličan način poginuo i njen prvi trener.

Srbija se oprostila od tragično nastradale bivše selektorke FED kup reprezentacije Srbije, koja je poginula prošlog petka u saobraćajnoj nesreći u blizini Ostružnice.

Mnogi ljudi iz javnog života došli su na komemoraciju da isprate čuvenu teniserku, a među njima su Ivica Dačić, Dušan Bajatović, Maja Gojković, Slobodan Boba Živojinović i mnogi drugi.

Jedan od čelnika Teniskog saveza Srbije Milan Jerinkić otkrio je u potresnom govoru da je i njen trener nastradao u saobraćajnoj nesreći.

Pink.rs/D. Stankov Pink.rs/D. Stankov Pink.rs/D. Stankov Pink.rs/D. Stankov Previous Next

- Kao dete počela je da se bavi ovim divnim sportom. Bila je izrazito talentovana i uporna, i malo po malo, korak po korak, postala je svetska igračica. Njen trener prepoznao je njen talenat i trenirao ju je, pomagao joj u njenom napredovanju. Put do uspeha u tenisu izuzetno je težak i trnovit, pogotovo za mlade sportiste. I pored svih teškoća i muka, Taša je uspela. Bila je borac. Ona je igrala muški tenis u ženskoj konkurenciji. Osvojila je sve trofeje u našoj zemlji. I njen trener Šeki je poginuo u saobraćajnoj nesreći - otkrio je Jerinkić.

Autor: Marija Radić