AKTUELNO

Ostali sportovi

OD EMOTIVNIH GOVORA I KAMEN BI ZAPLAKAO: Evo kojim rečima su se kolege oprostile od Tatjane Ječmenice (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ ||

U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu danas je održana komemoracija nekadašnjoj teniserki Tatjani Ječmenici, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Ječmenica je bila profesionalna srpska teniserka, selektorka reprezentacije Srbije i Crne Gore, a potom i samo Srbije, kao i trener i vlasnik teniske škole u Novom Sadu.

Predsednik Teniskog saveza Vojvodine Milan Jerinkić rekao je da je Ječmenica ostavila dubok trag u srpskom tenisu jer je bila izuzetno talentovana, vredna i uporna što je dovelo do renomea svetske igračice.

"Njen trener je prepoznao talenat i pomagao joj u napredovanju, kao i Teniski klub Vojvodina. Put do uspeha izuzetno je težak i trnovit, pogotovo kad dolazite iz male države kao što je Srbija, ali ona je imala izvanredan borbeni duh", rekao je Jerinkić.

Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ

Predsednik TS Vojvodina je dodao da je Ječmenica igrala "muški tenis" u ženskoj konkurenciji, a da je tenisom prestala da se bavi kada je njen trener poginuo u saobraćajnoj nesreći i tada rešila da svoje znanje prenosi na mlađe.

"Svima nama ostala je velika tuga zbog tragedije koja se desila, ali i lepa uspomena što smo je poznavali i učestvovali u njenim uspesima, u njenoj ljubavi prema nama i Novom Sadu", naveo je Jerinkić.

Milan Vučković iz Teniskog saveza Srbije rekao je da je Ječmenica život posvetila tenisu i da je bila profesionalna i kao igrač i kao trener.

"Osvojila je šest ITF turnira, sa nepunih 15 godina igrala na Malti svoj prvi profesionalni turnir, a najbolji plasman joj je bio drugo kolo US opena. Sa tim uspesima je bila jedan od vodećih članova reprezentacije", rekao je Vučković.

Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ

Prema rečima pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Daneta Baste, Ječmenicu su svi znali kao devojku koja je svojim uspesima stavila Novi Sad na svetsku mapu.

"Velika zvezda srpskog sporta bila je i u našem sekretarijatu. Pravi kolega, iskren prijatelj, skromna. Imala je divnu ljudsku toplinu zbog koje smo je neizmerno poštovali", naveo je Basta.

On je rekao i da je Ječmenica prerano završila svoj poslednji meč, ali da će biti upamćena kao jedna od najvedrijih osoba Novog Sada.

Ispred partije SPS, u koju je Tatjana Ječmenica bila učlanjena, na komemoraciji se obratio Dušan Bajatović i rekao da nikada nije upoznao hrabriju i pozitivniju ženu.

Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ

"Nikoga nikada nije izdala. Ona je bila podrška svakom svom prijatelju i kad je bio u pravu i kad nije. Takvo srce ja nikad nisam video. Volela je život i ljude", rekao je Bajatović.

Bajatović je zaključio da je Ječmenica bila uspešna u sportu, ali daleko najuspešnija u svom odnosu prema ljudima kojima je davala vetar u leđa da uvek nastave napred.

Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice, prijatelji, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, kao i predstavnici Grada Novog Sada - predsednica Skupštine Dina Vučinić, članica Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved, nekadašnji gradonačelnik Milan Đurić.

Na komemoraciji su bili i predstavnici Sportskog društva Vojvodina i trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga, kao i Slobodan Živojinović.

Nesreća u kojoj je poginula Ječmenica dogodila se 13. februara petnaestak minuta posle 20 časova na obilaznici Orlovača, kada su se sudarili džip i šleper.

pročitajte još

TUGA I SUZE NA KOMEMORACIJI TATJANI JEČMENICI: Porodica neutešna, sestra jeca u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Nesreća

#Smrt

#Teniserka

#govor

#tatjana ječmenica

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DA SRCE PUKNE: Sestra Aleksandra od boli za Tatjanom nije mogla da zaustavi suze! Jecaji odzvanjali salom

Ostali sportovi

Poznato mesto i vreme sahrane Tatjane Ječmenice: Istog dana biće održana i komemoracija

Društvo

MUŽ TATJANE JEČMENICE SKINUT SA APARATA! Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Darka Jevtića: Ima mnogostruke povrede

Ostali sportovi

TUGA I SUZE NA KOMEMORACIJI TATJANI JEČMENICI: Porodica neutešna, sestra jeca u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor (FOTO+VIDEO)

Hronika

MUŽ TATJANE JEČMENICE NALAZI SE U ŠOK SOBI! Lekari moraju da donesu tešku odluku?!

Košarka

SRBIJA SE OPROSTILA OD DEKIJA! Porodica u suzama, prijatelji i legende smogli snagu da održe govore (FOTO)