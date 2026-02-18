OD EMOTIVNIH GOVORA I KAMEN BI ZAPLAKAO: Evo kojim rečima su se kolege oprostile od Tatjane Ječmenice (FOTO)

U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu danas je održana komemoracija nekadašnjoj teniserki Tatjani Ječmenici, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Ječmenica je bila profesionalna srpska teniserka, selektorka reprezentacije Srbije i Crne Gore, a potom i samo Srbije, kao i trener i vlasnik teniske škole u Novom Sadu.

Predsednik Teniskog saveza Vojvodine Milan Jerinkić rekao je da je Ječmenica ostavila dubok trag u srpskom tenisu jer je bila izuzetno talentovana, vredna i uporna što je dovelo do renomea svetske igračice.

"Njen trener je prepoznao talenat i pomagao joj u napredovanju, kao i Teniski klub Vojvodina. Put do uspeha izuzetno je težak i trnovit, pogotovo kad dolazite iz male države kao što je Srbija, ali ona je imala izvanredan borbeni duh", rekao je Jerinkić.

Predsednik TS Vojvodina je dodao da je Ječmenica igrala "muški tenis" u ženskoj konkurenciji, a da je tenisom prestala da se bavi kada je njen trener poginuo u saobraćajnoj nesreći i tada rešila da svoje znanje prenosi na mlađe.

"Svima nama ostala je velika tuga zbog tragedije koja se desila, ali i lepa uspomena što smo je poznavali i učestvovali u njenim uspesima, u njenoj ljubavi prema nama i Novom Sadu", naveo je Jerinkić.

Milan Vučković iz Teniskog saveza Srbije rekao je da je Ječmenica život posvetila tenisu i da je bila profesionalna i kao igrač i kao trener.

"Osvojila je šest ITF turnira, sa nepunih 15 godina igrala na Malti svoj prvi profesionalni turnir, a najbolji plasman joj je bio drugo kolo US opena. Sa tim uspesima je bila jedan od vodećih članova reprezentacije", rekao je Vučković.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Daneta Baste, Ječmenicu su svi znali kao devojku koja je svojim uspesima stavila Novi Sad na svetsku mapu.

"Velika zvezda srpskog sporta bila je i u našem sekretarijatu. Pravi kolega, iskren prijatelj, skromna. Imala je divnu ljudsku toplinu zbog koje smo je neizmerno poštovali", naveo je Basta.

On je rekao i da je Ječmenica prerano završila svoj poslednji meč, ali da će biti upamćena kao jedna od najvedrijih osoba Novog Sada.

Ispred partije SPS, u koju je Tatjana Ječmenica bila učlanjena, na komemoraciji se obratio Dušan Bajatović i rekao da nikada nije upoznao hrabriju i pozitivniju ženu.

"Nikoga nikada nije izdala. Ona je bila podrška svakom svom prijatelju i kad je bio u pravu i kad nije. Takvo srce ja nikad nisam video. Volela je život i ljude", rekao je Bajatović.

Bajatović je zaključio da je Ječmenica bila uspešna u sportu, ali daleko najuspešnija u svom odnosu prema ljudima kojima je davala vetar u leđa da uvek nastave napred.

Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice, prijatelji, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, kao i predstavnici Grada Novog Sada - predsednica Skupštine Dina Vučinić, članica Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved, nekadašnji gradonačelnik Milan Đurić.

Na komemoraciji su bili i predstavnici Sportskog društva Vojvodina i trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga, kao i Slobodan Živojinović.

Nesreća u kojoj je poginula Ječmenica dogodila se 13. februara petnaestak minuta posle 20 časova na obilaznici Orlovača, kada su se sudarili džip i šleper.

