ISPRAĆENA UZ PESME 'DA TE NIJE', 'POSLEDNJI BOEM' I 'SAD ADIO' Sahranjena Tatjana Ječmenica, sin krio suze iza tamnih naočara, kum ga pridržavao (FOTO+VIDEO)

Porodica i prijatelji opraštaju se danas od Tatjane Ječmenice, bivše reprezentativke Srbije u tenisu.

Među prvima ispred kapele je stigao bivši košarkaš Predrag Danilović sa suprugom, kao i Dragana Bekvalac. Porodica i prijatelji stradale teniserke neutešno su plakali i tešili jedni druge.

U crnini, vidno utučena pojavila se i Nataša Bekvalac, kao i Boba Živojinović sa velikim vencem na kojem piše "Poslednji pozdrav Taši".

Ječmenici su na sahranu došli i članovi Rukomentnog kluba Vojvodina čiji je direktor Tatjanin suprug.

Nakon opela, tužna porvoka uputila se do grobnog mesta. Sin je krio suze iza tamnih naočara, a dok su se približavali grobnom mestu kum ga je pridržavao.

Sanduk tragično stradale teniserke pratili su tamburaši, koji su izveli pesmu "Poslednji boem", "Da te nije" i "I sad adio".

Komemoracija je održana jutros u zgradi Skupštine Vojvodine uz prisustvo porodice, prijatelja i sportskih zvaničnika.

Proslavljena teniserka i selektorka Tatјana Јečmenica poginula јe u teškoј saobraćaјnoј nesreći, a u momentu sudara sa njom u kolima јe bio i suprug, Darko Јevtić.

Muž Tatjane Ječmenice je iste noći primljen u bolnicu sa teškim povredama. Darko Jevtić je juče skinut sa aparata za disanje.

