POSLEDNJI POZDRAV TAŠI! TUGA NA GROBLJU U NOVOM SADU: Porodica i prijatelji ispraćaju Ječmenicu na večni počinak (FOTO +VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/tatjanajecmenica/Pink.rs/D. Stankov ||

Tatjana Ječmenica, bivša reprezentativka Srbije u tenisu, biće danas sahranjena na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Među prvima ispred kapele je stigao bivši košarkaš Predrag Danilović sa suprugom, kao i Dragana Bekvalac. Porodica i prijatelji stradale teniserke neutešno su plakali i tešili jedni druge.

Video: Pink.rs/D. Stankov

U crnini, vidno utučena pojavila se i Nataša Bekvalac, kao i Boba Živojinović sa velikim vencem na kojem piše "Poslednji pozdrav Taši".

Ječmenici su na sahranu došli i članovi Rukomentnog kluba Vojvodina čiji je direktor Tatjanin suprug.

Foto: Pink.rs/D. Stankov

Video: Pink.rs/D. Stankov

Komemoracija je održana jutros u zgradi Skupštine Vojvodine uz prisustvo porodice, prijatelja i sportskih zvaničnika.

Proslavljena teniserka i selektorka Tatјana Јečmenica poginula јe u teškoј saobraćaјnoј nesreći, a u momentu sudara sa njom u kolima јe bio i suprug, Darko Јevtić.

Muž Tatjane Ječmenice je iste noći primljen u bolnicu sa teškim povredama. Darko Jevtić je juče skinut sa aparata za disanje.

Autor: S.M.

