FSS ODREDIO DATUM! Poznato kada će se održati žreb za četvrtfinale Kupa Srbije!

Crvena zvezda brani pehar u najmasovnijem takmičenju.

Žreb četvrtfinala Kupa Srbije biće održan 23. februara od 14 časova u Sportskom centru u Staroj Pazovi, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije.

Učešće u samoj završnici Kupa izborili su: Crvena zvezda, Vojvodina, Novi Pazar, Jedinstvo Ub, Mačva, Grafičar, Zemun i Trajal iz Kruševca.

Trofej brani Crvena zvezda, koja je prošle godine u finalu na zaječarskoj Kraljevici pobedila Vojvodinu 3:0 (1:0).

Стрелци у том дуелу били су Бруно Дуарте, Фелисио Милсон и Александар Катаи.



Podsetimo, beogradski i novosadski crveno-beli su se sastajali u poslednja dva izdanja borbe za pehar.

Prethodno je to bilo na lozničkom "Lagatoru", tada je Zvezda slavila protiv Vojvodine 2:1.



Tim Dejana Stankovića je petostruki uzastopni osvajač Kupa Srbije, dok je Partizan ispao u šesnaestini finala od Mačve u Šapcu rezultatom 0:2.

Autor: D.Bošković