AKTUELNO

Fudbal

FSS ODREDIO DATUM! Poznato kada će se održati žreb za četvrtfinale Kupa Srbije!

Izvor: Novosti, Foto: Foto/FSS ||

Crvena zvezda brani pehar u najmasovnijem takmičenju.

Žreb četvrtfinala Kupa Srbije biće održan 23. februara od 14 časova u Sportskom centru u Staroj Pazovi, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije.

Učešće u samoj završnici Kupa izborili su: Crvena zvezda, Vojvodina, Novi Pazar, Jedinstvo Ub, Mačva, Grafičar, Zemun i Trajal iz Kruševca.

Trofej brani Crvena zvezda, koja je prošle godine u finalu na zaječarskoj Kraljevici pobedila Vojvodinu 3:0 (1:0).

Стрелци у том дуелу били су Бруно Дуарте, Фелисио Милсон и Александар Катаи.

Podsetimo, beogradski i novosadski crveno-beli su se sastajali u poslednja dva izdanja borbe za pehar.

Prethodno je to bilo na lozničkom "Lagatoru", tada je Zvezda slavila protiv Vojvodine 2:1.


Tim Dejana Stankovića je petostruki uzastopni osvajač Kupa Srbije, dok je Partizan ispao u šesnaestini finala od Mačve u Šapcu rezultatom 0:2.

Autor: D.Bošković

#DOMENIKO MESINA

#FSS

#Stara Pazova

#pehar

#zvezda

POVEZANE VESTI

Fudbal

ODREĐEN TERMIN: Poznato kad će biti održan žreb za polufinale Kupa Srbije

Košarka

CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!

Fudbal

Poznato kada će biti održan žreb za Kup Srbije!

Fudbal

Fudbaleri Španije prvi meč kao prvaci Evrope igraju protiv Srbije 5. septembra

Fudbal

Crvena zvezda formalni domaćin finala fudbalskog Kupa Srbije

Fudbal

Poznato u kom će se terminu odigrati 173. večiti derbi! Evo kada će na teren fudbaleri Crvene zvezde i Partizana!