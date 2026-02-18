FSS ODREDIO DATUM! Poznato kada će se održati žreb za četvrtfinale Kupa Srbije!

Crvena zvezda brani pehar u najmasovnijem takmičenju.
Žreb četvrtfinala Kupa Srbije biće održan 23. februara od 14 časova u Sportskom centru u Staroj Pazovi, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije.
Učešće u samoj završnici Kupa izborili su: Crvena zvezda, Vojvodina, Novi Pazar, Jedinstvo Ub, Mačva, Grafičar, Zemun i Trajal iz Kruševca.
Trofej brani Crvena zvezda, koja je prošle godine u finalu na zaječarskoj Kraljevici pobedila Vojvodinu 3:0 (1:0).
Стрелци у том дуелу били су Бруно Дуарте, Фелисио Милсон и Александар Катаи.
Podsetimo, beogradski i novosadski crveno-beli su se sastajali u poslednja dva izdanja borbe za pehar.
Prethodno je to bilo na lozničkom "Lagatoru", tada je Zvezda slavila protiv Vojvodine 2:1.
Tim Dejana Stankovića je petostruki uzastopni osvajač Kupa Srbije, dok je Partizan ispao u šesnaestini finala od Mačve u Šapcu rezultatom 0:2.
Autor: D.Bošković