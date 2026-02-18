IVANIĆ I ELŠNIK SE NISU UKRCALI U AVION! Fudbaleri Zvezde otputovali u Lil - pogledajte koji su se sve igrači našli na spisku

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Lil na predstojeći prvi meč šesnaestine finala Lige Evropa protiv istoimenog francuskog tima.

Trener crveno-belih Dejan Stanković na put u Francusku poveo je 23 igrača, a na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Vuk Draškić, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Luka Zarić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Džej Enem i Marko Arnautović, preneo je klub.

Konferencija za medije trenera Stankovića pred utakmicu u Lilu zakazana je za večeras od 19.30.

Utakmica između Lila i Zvezde na programu je u četvrtak od 21.00.

Autor: D.Bošković