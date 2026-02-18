Goran Ivanišević ima novi posao! Đokovićev bivši trener preuzeo veliku nadu svetskog tenisa

Nekadašnji trener Novaka Đokovića i šampion Vimbldona, Goran Ivanišević, postao je novi trener mladog francuskog tenisera Artura Fisa. Vest je potvrdio sam Fis nakon pobede nad Kventinom Alisom na turniru u Kataru.

Nakon što je veći deo 2025. godine propustio zbog hronične povrede leđa, Artur Fis se vratio na teren i odmah napravio krupan korak u stručnom štabu. Ivanišević, koji je viđen u boksu mladog Francuza tokom meča u Dohi, preuzima ulogu trenera nakon kratke i neuspešne epizode sa Stefanosom Cicipasom, koja je okončana u julu 2025. posle samo dva meseca saradnje.

Fis nije krio oduševljenje što će raditi sa čovekom koji je Novaka Đokovića vodio do istorijskih uspeha.

- On je neverovatan šampion, osvajač Grend slema i čovek koji je trenirao mnogo vrhunskih igrača. Pomaže mi tokom ove sezone. Mislim da je za mene najbolje da uz sebe imam osobu sa takvim igračkim i trenerskim iskustvom. Veoma sam srećan što nam se pridružio na ovom dugom putovanju - izjavio je Fis za "Tennis TV".

Ivaniševićeva trenerska biografija je impresivna. Trenerski put započeo je 2013. godine sa Marinom Čilićem, koga je odveo do titule na US Openu 2014. Nakon toga je radio sa Tomašom Berdihom, Milošem Raonićem, a najdublji trag ostavio je u stručnom štabu Novaka Đokovića. Pre Fisa, kratko je sarađivao sa Elenom Ribakinom i pomenutim Cicipasom.

S druge strane, Fis je u dosadašnjoj karijeri sarađivao sa Loranom Rajmonom, Sebastijanom Grožanom i Serhijem Brugerom, dok mu je glavni trener od januara 2025. bio Ivan Cinkuš. Dolazak Ivaniševića signalizira visoke ambicije mladog Francuza u nastavku sezone.

