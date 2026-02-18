NEVEROVATAN OBRT - MIŠKO OBJAVIO: Osetkovski može da igra za Partizan!

Iako je nedavno objavljena informacija da će Dilan Osetkovski morati da odsluži suspenziju zbog koje neće igrati za Partizan, došlo je do preokreta.

Sud u Madridu je ovog popodneva odobrio privremenu meru kojom se suspenduje izrečena kazna u slučaju krilnog centra Partizan.

By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.

Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan. — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 18. фебруар 2026.

To znači da, počevo od četvrtka, Dilan Osetkovski ponovo može da igra za Partizan.

"Današnjom odlukom suda u Madridu doneta je privremena mera kojom se suspenduje sankcija izrečena Dilanu Osetkovskom, a koja je podrazumevala zabranu takmičenja u trajanju od 12 meseci. U skladu sa tom odlukom, Dilan Osetkovski će već od sutra imati pravo nastupa za KK Partizan", napisao je Ražnatović.

Osetkovski je ove sezone u Evroligi beležio 6,7 poena po utakmici, 2,6 skoka i jednu asistenciju.

U ABA je bio znatno bolji, sa 13 poena, četiri skoka i dve asistencije po meču.

Autor: D.Bošković