NEVEROVATAN OBRT - MIŠKO OBJAVIO: Osetkovski može da igra za Partizan!

Iako je nedavno objavljena informacija da će Dilan Osetkovski morati da odsluži suspenziju zbog koje neće igrati za Partizan, došlo je do preokreta.
Sud u Madridu je ovog popodneva odobrio privremenu meru kojom se suspenduje izrečena kazna u slučaju krilnog centra Partizan.
By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 18. фебруар 2026.
Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan.
To znači da, počevo od četvrtka, Dilan Osetkovski ponovo može da igra za Partizan.
"Današnjom odlukom suda u Madridu doneta je privremena mera kojom se suspenduje sankcija izrečena Dilanu Osetkovskom, a koja je podrazumevala zabranu takmičenja u trajanju od 12 meseci. U skladu sa tom odlukom, Dilan Osetkovski će već od sutra imati pravo nastupa za KK Partizan", napisao je Ražnatović.
Osetkovski je ove sezone u Evroligi beležio 6,7 poena po utakmici, 2,6 skoka i jednu asistenciju.
U ABA je bio znatno bolji, sa 13 poena, četiri skoka i dve asistencije po meču.
Autor: D.Bošković