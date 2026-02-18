'FK PARTIZAN NEMA NAMERU DA ODGOVARA NA UVREDE I NEPRIMEREN REČNIK...' Nastavlja se rat saopštenjima pred večiti derbi!

FK Partizan je ranije u toku dana objavio saopštenje na zvaničnom sajtu, povodom odluke Sudijske komisije FSS da Pavle Ilić bude glavni sudija 178. "večitog" derbija.

Ubrzo nakon toga usledio je odgovor iz Ljutice Bogdana, ali tu se priča nije završila, pošto je Partizan izdao još jedno saopštenje.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- FK Partizan nema nameru da odgovara na uvrede i neprimeren rečnik, jer to nikada nije bio naš manir, niti ćemo se spuštati na nivo kvalifikacija kojima se legitimna pitanja predstavljaju kao „kuknjava“ ili „pritisak“. Saopštenje našeg narednog rivala, u kojem se jeftinim retoričkim provokacijama i besmislenim konstrukcijama skreće pažnja sa suštine, samo je po sebi dokaz da je naš apel za hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu koje su već započete – na mestu.

Za one koji umeju da čitaju – naše saopštenje je bilo jasno i nedvosmisleno. Derbi mora ostati sportski događaj i praznik fudbala, a poverenje publike u institucije i integritet takmičenja mora biti prioritet. FK Partizan se više neće oglašavati na ovu temu - stoji u saopštenju Partizana.

Autor: D.Bošković