IZNENAĐENJE ZA DEČAKA HEROJA KOJI JE RASPLAKAO SRBIJU: Pogledajte kako je Bogdan Obradović dočekan u Loznici nakon osvajanja zlata! (VIDEO+FOTO)

Bogdan Obradović je dečak koji je u najranijem detinjstvu, sa nepunih devet godina, upoznao i najveći uspeh i najveću bol. Pre nepuna dva meseca izgubio je majku, a minule subote postao je šampion Evrope, Afrike i Bliskog istoka u brazilskom džiju-džicu.

Na pobedničko postolje izašao je u majici sa njihovom zajedničkom fotografijom i natpisom "Mamin šampion".

U Regionalnom bokserskom trening centru Lagator u Loznica upriličen je poseban prijem za mladog sportistu Bogdana Obradovića, koji je nedavno osvojio evropsko zlato i još jednom obradovao svoj grad izuzetnim sportskim uspehom.

Tom prilikom, predsednik Bokserski savez Srbije, Nenad Borovčanin, uručio je Bogdanu poseban i simboličan poklon – rukavice sa potpisom trenutno jednog od najboljih UFC boraca sveta, Islam Mahačev, ujedno i omiljenog borca mladog šampiona.

Borovčanin je ovom prilikom istakao da je Bogdanov uspeh ponos ne samo za njegov klub i porodicu, već i za čitavu Loznicu i srpski sport. Poželevši mu da ostvari sve svoje snove, predsednik BSS naglasio je da su rad, disciplina i posvećenost pravi put ka vrhunskim rezultatima.

„Ovakvi mladi šampioni su budućnost našeg sporta. Želimo da im pružimo maksimalnu podršku i uslove za dalji napredak“, poručio je Borovčanin.

Tokom svečanosti, članovima kluba Akademija Loznica uručene su majice Regionalnog trening centra, a dogovoreni su i zajednički treninzi, stručna pomoć i nastavak saradnje, sa ciljem daljeg unapređenja rada sa mladim bokserima.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko je važno ulaganje u mlade sportiste i stvaranje podsticajnog okruženja u kojem talenti mogu da rastu i ostvaruju vrhunske rezultate. Loznica s pravom može da bude ponosna na svog mladog šampiona, čiji su trud i uspesi inspiracija čitavoj zajednici.

