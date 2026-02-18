Janik Siner i Karlos Alkaraz prošli u četvrtfinale Dohe

Janik Siner i Karlos Alkaraz izborili su plasman u četvrtfinale turnira u Dohi, ali do pobeda u osmini finala nisu stigli bez ozbiljne borbe. Obojica su morali ozbiljno da se potrude kako bi opravdali ulogu favorita i nastavili takmičenje na prestižnom turniru.

Prvi je na teren u sredu izašao Janik Siner, koji je savladao Alekseja Popirina rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 7:5). Italijan je meč rešio smireno i racionalno, oslanjajući se pre svega na siguran servis i strpljivu igru sa osnovne linije. U prvom setu iskoristio je jedinu brejk loptu koju je imao i to mu je bilo dovoljno da stekne prednost. Sličan scenario viđen je i u drugom setu, u kojem Siner protivniku nije dozvolio nijednu priliku za brejk. Svoju šansu dočekao je tek pri rezultatu 5:5, propustio je prvu brejk loptu, ali je drugu iskoristio, a potom sigurnim servis gemom priveo meč kraju.

U borbi za plasman u polufinale Siner će igrati protiv Jakuba Menšika, koji je u osmini finala bio bolji od Džidžena Dženga sa 2:0 u setovima.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u meču Karlosa Alkaraza, koji je savladao Francuza Valentana Roajea sa 2:0 (6:2, 7:5), posle nešto više od sat i po vremena igre. Španac je u prvom setu potpuno dominirao i sa dva brejka lako došao do prednosti, ali je drugi set doneo pravu dramu. Roaje je poveo sa 5:2 i delovalo je da bi mogao da izbori treći set, međutim Alkaraz je tada ubacio u višu brzinu, vezao pet gemova i ekspresno preokrenuo rezultat u svoju korist.

U četvrtfinalu Alkaraza čeka znatno teži zadatak, pošto će mu rival biti Karen Hačanov, koji je u prethodnoj rundi eliminisao Martona Fučoviča sa 2:1 u setovima.

Autor: D.Bošković