AKTUELNO

Fudbal

Bode bolji od Intera, remi Briža i Atletika

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mats Torbergsen/NTB Scanpix via AP ||

Fudbaleri Bode Glimta savladali su večeras Inter rezultatom 3:1 u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Norvežani su slavili golovima Sondrea Feta u 20, posle sjajne asistencije Jensa Haugea, a zatim je Hauge pogađao u 61. i 64. minutu.

Strelac za Inter bio je Pio Espozito u 30. minutu.

Atletiko Madrid i Briž su remizirali 3:3 (Aleksandar Stanković odigrao 87 minuta), dok je Leverkuzen bio bolji od Olimpijakosa u Atini 2:0, oba gola postigao je Patrik Šik.

Revanši su na programu narednog utorka.

#Bode/Glimt

#Briž

#Inter

#Liga šampiona

#atletik

POVEZANE VESTI

Fudbal

Crveno-beli poraženi u Norveškoj! Još uvek ima nade za popravni

Fudbal

IBRAHIMOVIĆ LUPIO 'ŠAMAR' JOVIĆU NAKON MEČA! Srbin se oglasio na mrežama - ovaj video je postao HIT na internetu (VIDEO)

Fudbal

Delije izdale saopštenje pred Bode: "Na golovima od dukserica, dok čekaš ručak kod kuće..."

Košarka

PARTIZAN NAKON NESTVARNOG POVRATKA I PRODUŽETKA SRUŠIO BUDUĆNOST U MORAČI: Sterling Braun 'ukrao' pobedu Podgoričanima za vođstvo crno-belih u finalno

Fudbal

Vladan Milojević posle poraza Zvezde u Norveškoj: Možda se nismo najbolje snašli, bolje je 2:1, nego 2:0

Fudbal

OSMINA FINALA LIGE ŠAMPIONA - Mančester siti i Real upisali pobede