Bode bolji od Intera, remi Briža i Atletika

Fudbaleri Bode Glimta savladali su večeras Inter rezultatom 3:1 u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Norvežani su slavili golovima Sondrea Feta u 20, posle sjajne asistencije Jensa Haugea, a zatim je Hauge pogađao u 61. i 64. minutu.

Strelac za Inter bio je Pio Espozito u 30. minutu.

Atletiko Madrid i Briž su remizirali 3:3 (Aleksandar Stanković odigrao 87 minuta), dok je Leverkuzen bio bolji od Olimpijakosa u Atini 2:0, oba gola postigao je Patrik Šik.

Revanši su na programu narednog utorka.