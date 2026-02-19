Stanković: Očekujem tešku utakmicu protiv Lila, zanimljiva nedelja je pred nama

Grupna i nokaut fazi su dva različita takmičenja, plus kod nas je drugi trener. Očekujem tešku utakmicu. Gledao sam poslednje utakmice Lila, jedina njihova kriza je kriza rezultata. Kriza igre i performansa se ne dovodi u pitanje", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice protiv Lila.

Crveno-beli sutra od 21 sat gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Jesenas, u grupnoj fazi, Zvezda je sa Vladanom Milojevićem na klupi pobedila u Beogradu 1:0.

Biće drugačija Zvezda, imamo i tri nova imena: Eraković, Enem, Ovusu. Pričali smo već o tome da nas očekuje kompleksan zadatak. Četvrtak, nedelja (derbi), četvrtak. Ivanić je van, naš kapiten, igrač koji pravi veliku razliku. Imamo problem sa Elšnikom, koji je ostao u Beogradu. Ima još sitnih povreda. Ne obraćamo toliko pažnju, nismo bebe. Da rasporedim minutažu, opterećenje u ove tri utakmice. Veoma zanimljiva nedelja je pred nama, istakao je Stanković na konferenciji za medije.

Zvezdin trener se podsetio i prvog mandata kada je takođe vodio ekipu u nokaut fazi Lige Evrope.

Kad bih se vratio nazad, opet bih odigrao tako. I protiv Rendžersa, delili nas centrimetri. Protiv Milana, da li je penal bio, nije, jeste. Ostao bih dosledan. Bili smo dobri, verovali smo u to što radimo. Igra se 180 minuta, ostao bih tome dosledan, naglasio je Stanković i dodao da je ekipa u Beogradu odradila taktičku pripremu na treninzima.

Stanković je na pitanje da li je važniji Lil ili derbi rekao da bi voleo da ekipa stalno igra u tom ritmu, kao timovi u Evropi.

Nema prioriteta. Da ostavim Evropu, da bih igrao derbi. Ili da napadnem Lil, sa svim snagama, pa u derbiju da riskiram. Verujem u ono što sam zamislio, da bude dobro i u Lilu, i u derbiju i u revanšu protiv Lila. Verujem u njih, imam 22 lava, koji grizu svakog dana. Verujem u ono što radim jer imam ovakve momke pored sebe, zaključio je Stanković.