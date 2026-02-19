SPEKTAKL NA BANJICI: Ivana Španović predvodi Srbiju, svetski i evropski šampioni stižu u Beograd!

Beograd će u subotu, 21. februara, biti centar kraljice sportova! Atletska dvorana na Banjici domaćin je Balkanskog prvenstva za seniore, a Srbiju će predstavljati moćan tim od 30 atletičara predvođenih najboljom srpskom atletičarkom svih vremena – Ivanom Španović.

Kako je saopštio Srpski atletski savez (SAS), na takmičenju će učestvovati više od 250 takmičara iz čak 21 zemlje. Iako smo Ivanu navikli da gledamo u skoku udalj, ona će ovoga puta predvoditi tim u troskoku, što će biti poseban magnet za domaću publiku.

Mega zvezde stižu u Srbiju

Osim naših asova, beogradska publika će imati priliku da vidi i neka od najvećih imena svetske atletike. U skoku udalj nastupiće legendarni Grk Miltiadis Tentoglou, aktuelni olimpijski i svetski šampion, kao i bugarska senzacija Božidar Sarabojukov.

Ko sve brani boje Srbije?

Pored Ivane, u dvorani će se boriti i naši najbolji sprinteri, bacači i skakači:

- Sprint (60m): Strahinja Jovančević, Aleksa Kijanović i Milana Tirnanić.

- Srednje pruge: Maša Rajić (800m) i Boško Kijanović (400m).

- Tehničke discipline: Armin Sinančević (bacanje kugle) i Luka Bošković (skok udalj).

- Prepone: Anja Lukić i Milica Emini.

Ovo prvenstvo je idealna prilika da naši atletičari provere formu pred velika svetska takmičenja, a ulaz u dvoranu na Banjici obećava vrhunsku atmosferu i rezultate za pamćenje.

Autor: Dalibor Stankov