SNEG PONOVO PRAVI PROBLEME: Odložena takmičenja u slobodnom skijanju na ZOI

Kvalifikaciona takmičenja u slobodnom skijanju u disciplinama halfpajp i akrobatskim skokovima u konkurenciji muškaraca na Zimskim olimpijskim igrama odložena su danas zbog obilnog snega u Livinju.
Takmičenje u halfpajpu trebalo je da počne danas ujutru, ali je odloženo, a novi termin početka će biti naknadno određeno.
Takmičenje u akrobatskim skokovima je pomereno za sutra.
Kvalifikacije u ženskom halfpajpu i dalje su na programu za danas.
Vreme bi trebalo da se poboljša u petak i subotu, poslednja dva dana planirana za takmičenja na Igrama u Milanu i Kortini.
Autor: Marija Radić