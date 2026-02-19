Košarkaš Filadelfije Džoel Embid zbog povrede propušta meč sa Atlantom

Košarkaš Filadelfije Džoel Embid propustiće zbog povrede desne potkolenice meč protiv Atlante u NBA ligi, saopšteno je danas.

Embid je, dok je učestvovao u programu lečenja desnog kolena tokom pauze zbog Ol-star utakmice, prijavio bolove u desnoj potkolenici. Embid je posle konsultacija sa lekarima imao svakodnevni tretman, a radio je na terenu i imao kondicione treninge. Tokom nedelje biće objavljene nove vesti o stepenu njegove povrede, navodi se u saopštenju Filadelfije.

Embid je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi odigrao 31 meč, a imao je prosek od 26,6 poena, 7,5 skokova i 3,6 asistencija po utakmici.

Meč između Filadelfije i Atlante biće odigran u petak od jedan čas po centralnoevropskom vremenu.

Košarkaši Filadelfije se nalaze na šestom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 30 pobeda i 24 poraza.