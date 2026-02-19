AKTUELNO

Arteta: Razočarani smo rezultatom, nismo igrali na potrebnom nivou

Menadžer fudbalskog kluba Arsenal Mikel Arteta izjavio je da je razočaranim remijem sa Vulverhemptonom i dodao da njegov tim nije igrao na potrebnom nivou, prenose danas britanski mediji.

Fudbaleri Arsenala odigrali su sinoć u gostima nerešeno protiv Vulverhemptona 2:2, u utakmici 31. kola Premijer lige.

Navijači mogu slobodno da nas kritikuju koliko god žele, jer nismo igrali na potrebnom nivou. Šta god da kažu, može da bude istina, jer nismo učinili ono što smo morali. Danas morate da prihvatite svako pitanje, kritiku i mišljenje. To je kompliment i za Vulverhempton, koji ne sme da se potcenjuje, izjavio je Arteta.

Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 58 bodova, dok je Vulverhempton na poslednjoj, 20. poziciji sa 10.

Naravno, mnogo smo razočarani rezultatom i načinom na koji se utakmica završila, ali mi smo krivi za sve. U drugom poluvremenu nismo pokazali standard koji je potreban za pobedu u ovoj ligi. Jedini način da se dokažemo na terenu je u nedelju u još jednoj velikoj prilici koju imamo, dodao je Arteta.

Fudbaleri Arsenala će u nedelju gostovati Totenhemu u 27. kolu Premijer lige.

