BRAT UZ BRATA! SRBIJA DOBILA JOŠ JEDNOG SAMARDŽIĆA: Pao dogovor u Berlinu, Tadija (16) oblači dres Orlova - Oglasio se FSS moćnom porukom!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović ||

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je još jedno veliko pojačanje iz dijaspore, pošto je mladi Tadija Samardžić, brat reprezentativca Lazara Samardžića, zvanično odlučio da nosi dres "orlova".

Fudbalski savez Srbije potvrdio je ovu vest uz poruku dobrodošlice talentovanom fudbaleru berlinske Herte, koji se pridružuje kadetskoj selekciji. Detalje ove odluke i prve korake mlađeg Samardžića u nacionalnom timu prenosimo u nastavku:

Posle Lazara, i drugi brat iz porodice Samardžić, Tadija, izabrao je Srbiju! Mladi fudbaler Herte iz Berlina, prihvatio je poziv Fudbalskog saveza Srbije i pojaviće se na prozivci selektora kadetske reprezentacije Igora Matića uoči prijateljske utakmice protiv selekcije Slovenije, koja je na programu 26. februara.

Ovo je još jedna potvrda poverenja koje mladi talenti iz dijaspore ukazuju srpskom fudbalu, kao i opredeljenja Fudbalskog saveza Srbije da okupi i pruži šansu svim igračima koji žele da nose dres svoje zemlje. Tadija, dobro došao u reprezentaciju Srbije - napisali su ljudi iz Saveza uz fotografiju braće Samardžić i moćnu poruku "brat uz brata".

Tadija Samardžić ima 16 godina, nastupa za mlađe selekcije Herte i igra na poziciji napadača.

Autor: Dalibor Stankov

