BRAVO MAJSTORICE: Krunićeva i Danilina nezaustavljive, srušile Amerikanku i Ukrajinku za veliku pobedu!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić nastavlja sa sjajnim partijama na WTA turniru u Dubaiju! U paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana, naša reprezentativka izborila je plasman u polufinale nakon dramatičnog meča protiv ukrajinsko-američke kombinacije.

Borba za finale je osigurana, a uzbuđenje u Dubaiju dostiže vrhunac. Detalje ovog trijumfa i ko su naredne protivnice pročitajte u nastavku:

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile Ukrajinku Ljudmilu Kičenok i Amerikanku Dezire Kravčuk rezultatom 6:1, 4:6, 10:6.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta, a nakon ubedljivo dobijenog prvog seta, Aleksandra i Ana su morale da prođu kroz dramu u odlučujućem taj-brejku kako bi srušile favorizovane protivnice.

Krunić i Danilina će u polufinalu turnira u Dubaiju igrati protiv pobednica meča Gabrijela Dabrovski (Kanada) / Luiza Stefani (Brazil) – Džesika Pegula (SAD) / Đulijana Olmos (Meksiko).

WTA turnir u Dubaiju igra se za izuzetno visok nagradni fond od 4.088.211 dolara.

Autor: Dalibor Stankov