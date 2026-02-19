Real Madrid: Dostavili smo UEFA-i sve dokaze o incidentima na meču protiv Benfike (VIDEO)

Fudbalski klub Real saopštio je danas da je Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) dostavio sve raspoložive dokaze u vezi sa incidentima koji su se dogodili 17. februara u Lisabonu na prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona protiv Benfike.

Fudbaleri Reala su pre dva dana u Lisabonu pobedili Benfiku rezultatom 1:0.

Fudbaler Reala Vinisijus Žunior postigao je jedini gol na utakmici u 50. minutu, a pogodak je proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike. On je dobio žuti karton zbog proslave gola, a potom se požalio glavnom sudiji Fransoi Leteksijeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta 10 minuta.

Naš klub je aktivno sarađivao u istrazi koju je pokrenula UEFA posle neprihvatljivih epizoda rasizma doživljenih tokom te utakmice. Real ceni podršku koju je Vinisijus dobio iz fudbalske zajednice. Real će nastaviti da radi, u saradnji sa svim institucijama, na iskorenjivanju rasizma, nasilja i mržnje u sportu i društvu, navodi se u saopštenju Reala.

Prestijani je u sredu demantovao da je na rasnoj osnovi vređao Vinisijusa.

Revanš duel između Reala i Benfike biće odigran 25. februara u Madridu.