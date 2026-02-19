PREMINUO SEP PJONTEK: Napustio nas legendarni Nemac i čuveni selektor Danske! (FOTO)

Nekadašnji nemački fudbalski trener Sep Pjontek preminuo je u 85. godini, objavio je Verder iz Bremena.

Pjontek je igrao za Verder od 1960. do 1972. godine, a bio je trener kluba iz Bremena od 1971. do 1975.

On je za reprezentaciju Zapadne Nemačke nastupio na šest mečeva.

Vores tidligere landstræner Sepp Piontek er desværre gået bort 💔

Æret være hans minde 🕊️ pic.twitter.com/Xut50SO58T — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) 19. фебруар 2026.

Pjontek je pored Verdera trenirao i Fortunu Dizeldorf, Sankt Pauli, Bursu, Alborg, Silkeborg, kao i reprezentacije Haitija, Danske, Turske i Grenlanda.

Sep Pjontek će ostati upamćen kao legenda danskog fudbala i mentor mnogim generacijama igrača.



Autor: Jovana Nerić