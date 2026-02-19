AKTUELNO

Fudbal

PREMINUO SEP PJONTEK: Napustio nas legendarni Nemac i čuveni selektor Danske! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Nekadašnji nemački fudbalski trener Sep Pjontek preminuo je u 85. godini, objavio je Verder iz Bremena.

Pjontek je igrao za Verder od 1960. do 1972. godine, a bio je trener kluba iz Bremena od 1971. do 1975.

On je za reprezentaciju Zapadne Nemačke nastupio na šest mečeva.

Pjontek je pored Verdera trenirao i Fortunu Dizeldorf, Sankt Pauli, Bursu, Alborg, Silkeborg, kao i reprezentacije Haitija, Danske, Turske i Grenlanda.

Sep Pjontek će ostati upamćen kao legenda danskog fudbala i mentor mnogim generacijama igrača.

Autor: Jovana Nerić

#Sep Pjontek

#Smrt

#Trener

#fudbal

#selektor Danske

